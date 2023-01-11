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غوغل كروم يتوقف عن العمل بشكل صحيح في ملايين الحواسيب

الأربعاء 11 يناير 2023 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل كروم يتوقف عن العمل بشكل صحيح في ملايين الحواسيب



وكالات / سما /

حذرت شركة "غوغل" الأمريكية أصحاب الحواسيب التي تدعم نظام تشغيل "ويندوز 7"، أن متصفحها للإنترنت "غوغل كروم" سيتوقف عن العمل بشكل صحيح لديهم، وأنهم في حاجة إلى الترقية إلى نسخة أحدث.

وأوضحت "غوغل" في بيان لها أنها ستوقف الدعم الفني والأمني للمتصفح، الذي ما زال يعمل على "ويندوز 7".

وكانت "غوغل" تنوي في البداية أن توقف الدعم عن "غوغل كروم "في 15 يوليو/ تموز 2021، ولكن بسبب ظروف (كوفيد-19)، أجّلت الموعد النهائي أولا إلى 15 يناير/ كانون الثاني 2022، ثم إلى اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير الجاري.

ويوضح مدير دعم "غوغل كروم" أن "كروم 109" هو النسخة الأخيرة التي تدعم "ويندوز 7" و"ويندوز 8 و8.1"، بينما سيكون "كروم 110" هو الإصدار الأول من المتصفح الذي يتطلب تحميل نظام "ويندوز 10" أو إصدار أحدث.

قد يكون "ويندوز 7" نظام تشغيل قديم، ولكن لا يزال مستخدما في ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم.

ووفقا لإحصائيات موقع "NetMarketShare.com"، فإن 14% من أجهزة "ويندوز" العالمية كانت لا تزال تعمل بنظام "ويندوز 7" في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وأضافت "غوغل" أن الإصدارات القديمة من "كروم" ستستمر في العمل، ولكن لن يتم إصدار تحديثات أخرى للمستخدمين على أنظمة تشغيل "ويندوز" هذه، وإذا كنت تستخدم حاليا "ويندوز 7" و"ويندوز 8 و8.1"، فنحن نشجعك على الانتقال إلى إصدار "ويندوز" مدعوم لضمان استمرار تلقي آخر تحديثات الأمان وميزات "كروم".

يشار إلى أن شركة "مايكروسوفت" نفسها توقفت عن دعم "ويندوز 7" في يناير 2020.

#الحواسيب #غوغل كروم #المتصفح #ويندوز

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