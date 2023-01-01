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حماس: بقاء الاسرى داخل السجون مسألة وقت

الأربعاء 11 يناير 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: بقاء الاسرى داخل السجون مسألة وقت



غزة/ سما /

 تعهدت حركة حماس بمواصلة جهودها لتحرير الاسرى عبر صفقات التبادل.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ان بقاء الاسرى داخل سجون الاحتلال مسألة وقت فقط، مشيرا الى ان المقاومة تراكم القوة لتحريرهم.

واضاف خلال وقفة غضب أمام مقر الامم المتحدة بغزة احتجاجا على الاجراءات الاخيرة بحق الاسرى:"متابع عن كثب حالة الاسرى وعيوننا على الاسرى داخل السجون وعهد المقاومة ان وجود الاسرى داخل السجون مسألة وقت".

وأكد ان العهد الذي قطعته المقاومة على نفسها بتحريرهم هو عهد ماضية فيه حتى يتم تحرير الاسرى".

ودعا قادة العالم والمجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ مخططا بحق الاسرى والمقدسات لان ذلك سيولد انفجارا حقيقيا ومعركة للدفاع عن شعبنا واسرانا ومقدساتنا .

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