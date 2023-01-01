أول خطوة لخدمات المغازي بعد قرار تهبيطه

الوسطى / سما /

دعا نادي خدمات المغازي, مخاتير وأعيان وممثلي الفصائل في المخيم الواقع بالمنطقة الوسطى, للمشاركة في الوقفات التضامنية الرافضة لقرار الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة, بتهبيط النادي.



وكان اتحاد السلة قد قرر تهبيط نادي خدمات المغازي للدرجة الأدنى, بسبب تغيّبه عن مباريات الدوري الحالي, بجانب تغريمه 1000 دولار وتحرير جميع لاعبيه.



وأكد نادي خدمات المغازي, أن الوقفة التضامنية الأولى ستجري داخل المخيّم, الخميس, بجانب وقفة أخرى الأحد القادم أمام مقر اللجنة الأولمبية غرب غزة, لحل الأزمة بين النادي والاتحاد.



يشار إلى أن خدمات المغازي قرر مقاطعة بطولات اتحاد كرة السلة، بعدما اعتمد الأخير خدمات البريج بطلا للدوري الموسم الماضي، دون النظر لقرار المحكمة الرياضية بارتكاب الاتحاد مخالفات بفتح باب القيد والتسجيل 3 فترات بدلا من اثنتين، والذي يترتب عليه شطب كافة النتائج التي شهدت مشاركة لاعبين تم تسجيلهم في فترة القيد الثالثة.