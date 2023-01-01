خدمات البريج يحسم "الديربي" أمام جاره الشباب في دوري السلة

غزة / سما /

حقق خدمات البريج فوزاً كبيراً على جاره شباب البريج بنتيجة (68/90)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة خلف العجلة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري جوال للدرجة الممتازة.

وجاء فوز خدمات البريج، بعدما سيطر على كافة أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 16/19 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 18/25 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 14/21 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 25/20 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، أحمد القاضي، مؤمن الجربة، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي محمد العالول، ميقاتي "24 ثانية" موسى غنام.