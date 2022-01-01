اجتماع حاسم لتحديد موعد دوري الاحتراف الجزئي بغزة

غزة / سما /

حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, السبت القادم موعدا لاجتماعه المتعلق بانطلاق دوري الاحتراف الجزئي في غزة 2022-2023.



وأكد اتحاد الطائرة أن الاجتماع سيجري الساعة السادسة مساء بنادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة, مشددا على ضرورة تواجد 3 أفراد من كل نادٍ (الرئيس ومشرف اللعبة وقائد الفريق).



وأوضح أن دوري الاحتراف الجزئي سيضم 6 أندية من غزة هم: الصداقة، وخدمات جباليا، وشباب جباليا، ونماء الرياضي، واتحاد الشرطة، والكرامة.



يشار إلى أن دوري الاحتراف الجزئي لكرة الطائرة, سيطبّق لأول مرة في قطاع غزة, لضمان تطوير اللعبة وانتشارها بشكل أكبر.