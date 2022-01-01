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اجتماع حاسم لتحديد موعد دوري الاحتراف الجزئي بغزة

الأربعاء 11 يناير 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع حاسم لتحديد موعد دوري الاحتراف الجزئي بغزة



غزة / سما /

حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, السبت القادم موعدا لاجتماعه المتعلق بانطلاق دوري الاحتراف الجزئي في غزة 2022-2023.

وأكد اتحاد الطائرة أن الاجتماع سيجري الساعة السادسة مساء بنادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة, مشددا على ضرورة تواجد 3 أفراد من كل نادٍ (الرئيس ومشرف اللعبة وقائد الفريق).

وأوضح أن دوري الاحتراف الجزئي سيضم 6 أندية من غزة هم: الصداقة، وخدمات جباليا، وشباب جباليا، ونماء الرياضي، واتحاد الشرطة، والكرامة.

يشار إلى أن دوري الاحتراف الجزئي لكرة الطائرة, سيطبّق لأول مرة في قطاع غزة, لضمان تطوير اللعبة وانتشارها بشكل أكبر.

#دوري الاحتراف #كرة الطائرة #غزة

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