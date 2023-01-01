  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد يتجاوز تشارلتون في كأس الرابطة

الأربعاء 11 يناير 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يتجاوز تشارلتون في كأس الرابطة



وكالات / سما /

تجاوز مانشستر يونايتد عقبة ضيفه تشارلتون أثلتيك، مساء أمس الثلاثاء، بثلاثية دون رد في إطار مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

مسرح الأحلام كان شاهداً على هدف رائع وقع عليه الجناح البرازيلي أنطوني، من تسديدة خرافية سكنت أعلى يمين حارس تشارلتون، عند الدقيقة 21، لتشتعل مدرجات ملعب أولد ترافورد بهدف التقدم.

وكاد اليونايتد أن يضاعف من تقدمه في الفترة الأولى، من خلال تسديدة من ركلة حرة، نفذها برازيلي آخر، فريد، لكنها وجدت القائم في طريقها، لينتهي الشوط الأول على وقع هدف أنطوني.

وعقب الاستراحة، كرر اليونايتد محاولاته من أجل تسجيل الهدف الثاني، وسط محاولات من الضيوف من أجل إعادة المباراة لنقطة البداية، لكن الهدف المنشود لم يأت إلا في الدقيقة 90، من توقيع ماركوس راشفورد بصناعة فاكوندو بيليستري.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المبدد، ابتعد راشفورد بالنتيجة بعدما دون الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 94، بمساعدة البرازيلي كاسيميرو.

#مانشستر يونايتد #كأس الرابطة الإنجليزية #تشارلتون

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يحترم الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله؟

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

نجل نتنياهو يهاجم فنانة كويتية

فيديو: الأجهزة الأمنية تفرق مسيرة وسط نابلس

آخر مستجدات مشروع "عنق الزجاجة" غرب مدينة غزة

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

الأخبار الرئيسية

20230111110838

هارتس: حكومة نتنياهو تخطط لتسليم أراض ومبان بالضفة للمستوطنين

بن غفير يُهدد: سأقتحم المسجد الأقصى مرة أخرى ويوجه هذه الرسالة لحركة حماس ..

الإعلام العبري: العقوبات التي فرضها "الكابينت"على السلطة الفلسطينية لن تدوم طويلاً

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه

رئيس

55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم