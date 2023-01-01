مانشستر يونايتد يتجاوز تشارلتون في كأس الرابطة

تجاوز مانشستر يونايتد عقبة ضيفه تشارلتون أثلتيك، مساء أمس الثلاثاء، بثلاثية دون رد في إطار مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

مسرح الأحلام كان شاهداً على هدف رائع وقع عليه الجناح البرازيلي أنطوني، من تسديدة خرافية سكنت أعلى يمين حارس تشارلتون، عند الدقيقة 21، لتشتعل مدرجات ملعب أولد ترافورد بهدف التقدم.

وكاد اليونايتد أن يضاعف من تقدمه في الفترة الأولى، من خلال تسديدة من ركلة حرة، نفذها برازيلي آخر، فريد، لكنها وجدت القائم في طريقها، لينتهي الشوط الأول على وقع هدف أنطوني.

وعقب الاستراحة، كرر اليونايتد محاولاته من أجل تسجيل الهدف الثاني، وسط محاولات من الضيوف من أجل إعادة المباراة لنقطة البداية، لكن الهدف المنشود لم يأت إلا في الدقيقة 90، من توقيع ماركوس راشفورد بصناعة فاكوندو بيليستري.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المبدد، ابتعد راشفورد بالنتيجة بعدما دون الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 94، بمساعدة البرازيلي كاسيميرو.