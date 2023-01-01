برشلونة يضع شروطه على أتلتيكو مدريد في صفقة ديباي

يضع نادي برشلونة شروطه على طاولة أتلتيكو مدريد من أجل خروج الهولندي ممفيس ديباي من عباءة البارسا وانتقاله للأتليتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويضع الأتليتي عينه على مهاجم البلوجرانا لتعويض خروج البرتغالي جواو فيليكس من عباءة النادي في يناير الجاري، ويرى في ديباي الخيار الأمثل لتدعيم كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن النادي الكتالوني سيقبل برحيل ديباي لأتلتيكو مدريد، فقط حال حصوله على مقابل مالي، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب.

ويرغب البارسا في بيع عقد ديباي للأتليتي بشكل نهائي مع وضع بنداً في عقده يتيح له الحصول على نسبة من قيمة بيع عقده مستقبلاً.

وتحرك أتلتيكو بالفعل وطلب من البارسا الحصول على خدمات ديباي، ولكن الصفقة تبدو معقدة للغاية في الوقت الراهن، على حد قول الصحيفة الكتالونية، لكن العلاقة الجيدة بين الناديين في سوق الانتقالات قد تجعل الصفقة تتخطى الصعاب.

ويعني ذلك أن برشلونة يشترط على أتلتيكو مدريد التوقيع مع ديباي بعقد أطول من ستة أشهر، مع العلم أن اللاعب سيصبح حراً في يونيو القادم، حال استمراره في البارسا بنهاية العقد المبرم بين الطرفين.