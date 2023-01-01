  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بسبب زيدان.. رئيس الاتحاد قد يفقد منصبه

الأربعاء 11 يناير 2023 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب زيدان.. رئيس الاتحاد قد يفقد منصبه



وكالات / سما /

دعا مجلس الأخلاق الوطني التابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى استقالة الرئيس نويل لو جرايت، بعد الموقف الفاضح الذي تسبب به بتصريحاته المسيئة ضد زين الدين زيدان.

كان لو جرايت قد أثار غضب الجميع بعد أن تكلم بطريقة غير لائقة عن زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد، والذي لم يختاره لتدريب المنتخب الفرنسي بل فضل تجديد العقد مع ديديه ديشان، وقال بأنه لا يهتم بمستقبل زيدان، وما إذا كان سينتقل لتدريب البرازيل أو سيبحثون له عن فريق ليدربه.

دفع لو جرايت ثمن تلك التصريحات غاليًا، حيث تضامن الجميع مع زيدان ضده، ورغم تقديمه اعتذارًا على ما قاله لكن الأمر لن يقف عن ذلك.

حيث قال باتريك أنتون رئيس المجلس الأخلاقي بأن على رئيس الاتحاد تقديم استقالته: “نحن بحاجة لقيادة قوية وهادئة للاتحاد الفرنسي، وهذا للأسف لم يعد كذلك”.

واستطرد: “علينا تطبيق القواعد الأخلاقية على القادة، لاسيما الرؤساء، وإحالة الملفات الخاصة بهم إلى اللجان التأديبية عندما يتجاوزوا الخط”.

وطالب رئيس اللجنة بعقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء لبحث انسحاب لو جرايت عن منصبه مؤكدًا بأن تصريحاته ضد زيدان تثبت بأنه قد فقد وضوحه.

#زين الدين زيدان #الاتحاد الفرنسي #نويل لو جرايت #منتخب فرنسا

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يحترم الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله؟

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

فيديو: الأجهزة الأمنية تفرق مسيرة وسط نابلس

نجل نتنياهو يهاجم فنانة كويتية

آخر مستجدات مشروع "عنق الزجاجة" غرب مدينة غزة

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

الأخبار الرئيسية

بن غفير يُهدد: سأقتحم المسجد الأقصى مرة أخرى ويوجه هذه الرسالة الحاسمة لحركة حماس ..

الإعلام العبري: العقوبات التي فرضها "الكابينت"على السلطة الفلسطينية لن تدوم طويلاً

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه

رئيس

55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس

كاتب إسرائيلي: هكذا أعاد بن غفير إحياء القضية الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم