بسبب زيدان.. رئيس الاتحاد قد يفقد منصبه

دعا مجلس الأخلاق الوطني التابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى استقالة الرئيس نويل لو جرايت، بعد الموقف الفاضح الذي تسبب به بتصريحاته المسيئة ضد زين الدين زيدان.

كان لو جرايت قد أثار غضب الجميع بعد أن تكلم بطريقة غير لائقة عن زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد، والذي لم يختاره لتدريب المنتخب الفرنسي بل فضل تجديد العقد مع ديديه ديشان، وقال بأنه لا يهتم بمستقبل زيدان، وما إذا كان سينتقل لتدريب البرازيل أو سيبحثون له عن فريق ليدربه.

دفع لو جرايت ثمن تلك التصريحات غاليًا، حيث تضامن الجميع مع زيدان ضده، ورغم تقديمه اعتذارًا على ما قاله لكن الأمر لن يقف عن ذلك.

حيث قال باتريك أنتون رئيس المجلس الأخلاقي بأن على رئيس الاتحاد تقديم استقالته: “نحن بحاجة لقيادة قوية وهادئة للاتحاد الفرنسي، وهذا للأسف لم يعد كذلك”.

واستطرد: “علينا تطبيق القواعد الأخلاقية على القادة، لاسيما الرؤساء، وإحالة الملفات الخاصة بهم إلى اللجان التأديبية عندما يتجاوزوا الخط”.

وطالب رئيس اللجنة بعقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء لبحث انسحاب لو جرايت عن منصبه مؤكدًا بأن تصريحاته ضد زيدان تثبت بأنه قد فقد وضوحه.