مفاجأة وغموض حول إصابة مانويل نوير.. هل يضطر للاعتزال؟

وكالات / سما /

يحوم الغموض حول موعد عودة مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، للملاعب بعد إصابته الخطيرة في نهاية العام الماضي.

وأعلن النادي البافاري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء موسم صاحب الـ36 عاما بعد إصابته بكسر في الساق أثناء التزلج في العطلة التي حصل عليها بعد انتهاء مشواره مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وبعد انتهاء موسم نوير، تحرك النادي الألماني للبحث عن حارس جديد، للتعاقد معه في يناير/ كانون الثاني الجاري، لسد ثغرة غياب الحارس المخضرم.

من جانبها، فجرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" مفاجأة بشأن إصابة مانويل نوير، الذي قيل أنه سيعود للملاعب قبل انطلاق الموسم القادم.

لكن "سكاي" أفادت بأن إصابة نوير أكثر خطورة مما كان متوقعا، حيث أشارت إلى تعرضه لكسر على مستوى الساق والشظية في آن واحد، وليس في أسفل الساق فقط.

وأفادت بأنها تواصلت مع ممثلي نوير، للاستفسار بشأن هذه المعلومات، لكنهم رفضوا التعليق على الأمر برمته.

وأكدت أن عودة مانويل نوير للملاعب في منتصف يوليو/ تموز القادم، مازالت أمر مستبعد، نظرا لقوة الإصابة، ما يعني احتمالية غيابه عن انطلاقة الموسم القادم.

وأضافت "هذا يوضح سر تحركات بايرن ميونخ للتعاقد مع يان سومير حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ، حيث لن يكون حلا مؤقتا لغياب نوير، بل من المحتمل أن يواصل حراسة عرين الفريق في بداية الموسم القادم".

وفي ظل تقدم نوير في العمر وغموض موعد عودته حتى الآن، فإن هذه الإصابة قد تعجل باعتزال الحارس الألماني المخضرم، وهو ما سيتضح لاحقا.