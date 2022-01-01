  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مفاجأة وغموض حول إصابة مانويل نوير.. هل يضطر للاعتزال؟

الأربعاء 11 يناير 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة وغموض حول إصابة مانويل نوير.. هل يضطر للاعتزال؟



وكالات / سما /

يحوم الغموض حول موعد عودة مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، للملاعب بعد إصابته الخطيرة في نهاية العام الماضي.

وأعلن النادي البافاري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء موسم صاحب الـ36 عاما بعد إصابته بكسر في الساق أثناء التزلج في العطلة التي حصل عليها بعد انتهاء مشواره مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وبعد انتهاء موسم نوير، تحرك النادي الألماني للبحث عن حارس جديد، للتعاقد معه في يناير/ كانون الثاني الجاري، لسد ثغرة غياب الحارس المخضرم.

من جانبها، فجرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" مفاجأة بشأن إصابة مانويل نوير، الذي قيل أنه سيعود للملاعب قبل انطلاق الموسم القادم.

لكن "سكاي" أفادت بأن إصابة نوير أكثر خطورة مما كان متوقعا، حيث أشارت إلى تعرضه لكسر على مستوى الساق والشظية في آن واحد، وليس في أسفل الساق فقط.

وأفادت بأنها تواصلت مع ممثلي نوير، للاستفسار بشأن هذه المعلومات، لكنهم رفضوا التعليق على الأمر برمته.

وأكدت أن عودة مانويل نوير للملاعب في منتصف يوليو/ تموز القادم، مازالت أمر مستبعد، نظرا لقوة الإصابة، ما يعني احتمالية غيابه عن انطلاقة الموسم القادم.

وأضافت "هذا يوضح سر تحركات بايرن ميونخ للتعاقد مع يان سومير حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ، حيث لن يكون حلا مؤقتا لغياب نوير، بل من المحتمل أن يواصل حراسة عرين الفريق في بداية الموسم القادم".

وفي ظل تقدم نوير في العمر وغموض موعد عودته حتى الآن، فإن هذه الإصابة قد تعجل باعتزال الحارس الألماني المخضرم، وهو ما سيتضح لاحقا.

#مانويل نوير #بايرن ميونخ #الاعتزال #الاصابة #المانيا

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يحترم الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله؟

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

فيديو: الأجهزة الأمنية تفرق مسيرة وسط نابلس

نجل نتنياهو يهاجم فنانة كويتية

آخر مستجدات مشروع "عنق الزجاجة" غرب مدينة غزة

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

الأخبار الرئيسية

بن غفير يُهدد: سأقتحم المسجد الأقصى مرة أخرى ويوجه هذه الرسالة الحاسمة لحركة حماس ..

الإعلام العبري: العقوبات التي فرضها "الكابينت"على السلطة الفلسطينية لن تدوم طويلاً

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه

رئيس

55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس

كاتب إسرائيلي: هكذا أعاد بن غفير إحياء القضية الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم