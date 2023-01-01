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الاحتلال يهدم منزلين شرق الخليل

الأربعاء 11 يناير 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلين شرق الخليل



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين قيد الانشاء في منطقة البقعة شرق الخليل.

وأفادت مصادر اعلامية ، ان آليات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة البقعة وهدمت منزلا قيد الانشاء، في مرحلته النهائية، مكون من ثلاثة طوابق، تعود ملكيته للمواطن عزام عبد العزيز جابر وعائلته.

كما هدمت قوات الاحتلال أسوارا وأساسات منزل آخر أعاد جابر العمل على بنائه، عقب هدمه في شهر تموز من العام المنصرم، وكان مكونا من ثلاثة طوابق.

الجدير بالذكر أن أراضي البقعة التي تعتبر "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين، من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم للبيوت وبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

#الخليل #الاحتلال #هدم #منطقة البقعة

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