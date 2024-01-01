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بن غفير يُهدد: سأقتحم المسجد الأقصى مرة أخرى ويوجه هذه الرسالة الحاسمة لحركة حماس ..

الأربعاء 11 يناير 2023 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يُهدد: سأقتحم المسجد الأقصى مرة أخرى ويوجه هذه الرسالة الحاسمة لحركة حماس ..



القدس المحتلة / سما /

 قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح اليوم، إنني “اقتحمت الأقصى حتى أوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب هذا المكان”.

وتابع “بن غفير” خلال تصريح لإذاعة جيش الاحتلال أن: “وصولي هناك كان لإيصال رسالة مفادها "لن تهددوا وزيراً فى دولة إسرائيل، ولا يوجد عندي قلق، وسأقتحم الأقصى مرة أخرى”.

وكان “بن غفير” قد اقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير، ووصل ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأتى الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأفادت إذاعة (كان)، بأن جهاز المخابرات (شاباك) هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.

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