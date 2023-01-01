رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"هآرتس":

خطة وزير القضاء تلغي تعيين الأكبر سنا رئيسا للمحكمة العليا لكي يعين رئيسا من خارج المحكمة

الجيش أعد خطة لإخلاء مسافر يطا دون أي طلب من القيادة السياسية

قائد المنطقة الوسطى وضباطه يستعدون لإخلاء المئات من سكان القرى ال 12 جنوب الخليل

أعضاء الكنيست لبيد وغانتس وصفا بالخون والمطالبة باعتقالهما

التخوف من تحول الشرطة الى شرطة سياسية أصبح واقعا

الشرطة الإسرائيلية: صعوبات قانونية في انزال الاعلام الفلسطينية في المظاهرات

اعتقال سائق حاول دعس متظاهرين ضد الحكومة في بئر السبع

الادارة المدنية تهدم مبنيين في المنطقة "ب" دون ان يكون لديها صلاحيات

الادارة المدنية: نفذنا الهدم بإيعاز من القيادة السياسية

استطلاع 60% من مصوتي الليكود مع تجميد الاستيطان مقابل اتفاق مع السعودية

الحكومة التزمت اعادة املاك لليهود كانوا يملكونها قبل عام 1948

"يديعوت احرونوت":

في مسار المصادمة: الوضع في الشارع الإسرائيلي يشتعل

المطالبة باعتقال قادة المعارضة للحكومة واتهامهم بخيانة الدولة والتحريض على العصيان المدني

نتنياهو: لا يمكن اعتقال رؤساء المعارضة في دولة ديمقراطية وكذلك لا يمكن وصف الوزراء بالنازيين والدعوة لعصيان مدني

سيما كدمون: أيام التحريض من قبل اعضاء الحكومة

الطبيب العربي عبد الرحمن وتد اصغر طبيب يحصل على لقب البروفسور وهو بسن 35 ونشر 200 مقال علمي

"معاريف":

دقائق قبل فقدان السيطرة والمطلوب التهدئة

العنف وصل الى الشوارع وعلى الجميع ان يستيقظوا

عضو الكنيست السابق يئير جولان: يجب اعلان العصيان المدني والتظاهر ضد حكومة الشر والحقد

زيارات مسؤولين من الادارة الاميركية لتل ابيب: قلقة من امكانية المس بحل الدولتين