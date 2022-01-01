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الإعلام العبري: العقوبات التي فرضها "الكابينت"على السلطة الفلسطينية لن تدوم طويلاً

الأربعاء 11 يناير 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: العقوبات التي فرضها "الكابينت"على السلطة الفلسطينية لن تدوم طويلاً



القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن العقوبات التي فرضتها حكومة نتنياهو على السلطة الفلسطينية، لن تدوم طويلاً.

ونقل الإعلام العبري عن مسؤولون أمنيون، قولهم: "العقوبات التي فرضها الكابينيت على السلطة الفلسطينية لن تدوم وستُلغى خلال فترة قصيرة".

وبحسب رأي المسؤولين، فإن حكومة نتنياهو ستجد طريقة ما لتحويل أموال الموازنة للسلطة حتى لا تلحق بها ضربة اقتصادية شديدة بها".

كما توقع المسؤولون تصاريح الـVIP التي تم سحبها من كبار مسؤولي السلطة في غضون أسابيع قليلة.

وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، إجراءات ضد السلطة الفلسطينية؛ بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية، فيما علقت الرئاسة الفلسطينية، أنها ستواصل نضالها القانوني والسياسي والدبلوماسي، من أجل إنهاء الاحتلال.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال تحويل 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة إلى عائلات قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية.

كما تقرر خصم فوري لدفعات السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء في العام 2022، وتجميد بناء الفلسطينيين في المناطق "ج".

وقررت حكومة الاحتلال سحب "منافع لشخصيات فلسطينية "تقود الصراع القضائي السياسي ضد إسرائيل".

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