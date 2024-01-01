رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، وقوع إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في سلواد وبيت أمر، والاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الحركة الأسيرة: سنفشل مخططات "بن غفير"

إصابة طفل برصاص الاحتلال في سلواد وهدم مبان ومنشآت في الضفة

محكمة الاحتلال تؤجل النظر في استئناف الحكم على أسرى "نفق جلبوع"

العثور على 11 رفاتا بضواحي القدس والنيابة والشرطة تباشران الإجراءات القانونية

هب الريح: السلم الأهلي يتعرض لجملة من التحديات في بعض المحافظات

"التعاون الإسلامي" تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لردع التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يستهدف القدس والأقصى

مصدر أمني يوضح ما جرى في ميدان الشهداء وسط نابلس

لبيد لـ "نتنياهو": أنتم تقودون إسرائيل إلى الانهيار

الكنيست" الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون "الأبرتهايد"

"الأيام":

الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف واسعة وإصابات خلال مواجهات سلواد وبيت أمر

أبو بكر: إجراءات بن غفير ستحرم الأسرى من العلاج و"الفورة" و"الكانتين"

أميركا: العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين "أحادية وتفاقم التوترات"

العثور على رفات 11 شخصا في ضواحي القدس

الناصرة: تأجيل النظر في استئناف الأسرى منفذي عملية "الهروب العظيم"

الكنيست يصوّت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة

عضو کنیست يدعو لاعتقال غانتس ولابيد بتهمة الخيانة

روسيا تدفع بقواتها في هجوم على بلدة سوليدار الأوكرانية

"القدس":

المصادقة بالقراءة الأولى على تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة!

موجة واسعة من عمليات الهدم في الضفة

"التعاون الإسلامي" تدعو لفرض عقوبات على بن غفير

العثور على 11 رفاتا بضواحي القدس

عواصف مميتة تضرب كاليفورنيا

"العفو الدولية": قرار منع رفع العلم الفلسطيني محاولة لطمس هوية شعب ومخالف لحقوق الإنسان