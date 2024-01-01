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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الخليل بينهم أشقاء

الأربعاء 11 يناير 2023 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عشرة مواطنين، من محافظة الخليل، بينهم أربعة أشقاء.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مؤيد طالب مخامرة، وعمر خالد مخامرة من بلدة يطا، والشقيقين مدحت ومعاذ نادر الهوارين، وزيد عطيه زين الهوارين من بلدة الظاهرية.

وأضافت المصارد ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نور القاضي من بلدة صوريف، ووجدان رزق المسالمة، والشقيقين بلال وزكريا خضر المسالمة من بيت عوا، ومحمد توفيق ابو تركي من قرية حدب الفوار.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ودورا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال #الخليل

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