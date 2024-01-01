الاحتلال يعتقل مواطنا من قرية فحمة جنوب جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مواطنا من قرية فحمة جنوب جنين وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة.

وذكرت مصادر أمنية ، ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسن يوسف مراعبة (42 عاماً)، وذلك عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما احتجزت تلك القوات المواطن محمد جرير صعابنة لمدة ساعتين واستجوبته بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين والقرى الواقعة بمحاذاة جدار الضم جنوب غرب وغرب المدينة واقتحمت قرية رمانة ونصبت الكمائن العسكرية.