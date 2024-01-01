سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل : نتنياهو وعد بمنع توسيع الاستيطان

القدس المحتلة / سما /

كشف سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نايدس، النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعده بأنه يمسك بزمام الأمور بقوة ويدرك أن توسيع الاستيطان لن يساهم في حل الدولتين.

وفي أول مقابلة متلفزة مع قناة كان العبرية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، قال نايدس، إن بلاده لا تقاطع الوزير إيتامار بن غفير بل تعمل مع الحكومة التي انتُخبت بصورة ديمقراطية. كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأكد نايدس أنه لن يتدخل في قضية خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي، موضحًا أنه ليس من اختصاص الولايات المتحدة أن تُخضع حكومة إسرائيل لإرادتها في مواضيع مثل اصلاحات قضائية.