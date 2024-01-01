  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل : نتنياهو وعد بمنع توسيع الاستيطان

الأربعاء 11 يناير 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل : نتنياهو وعد بمنع توسيع الاستيطان



القدس المحتلة / سما /

كشف سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نايدس، النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعده بأنه يمسك بزمام الأمور بقوة ويدرك أن توسيع الاستيطان لن يساهم في حل الدولتين. 

وفي أول مقابلة متلفزة مع قناة كان العبرية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، قال نايدس، إن بلاده لا تقاطع الوزير إيتامار بن غفير بل تعمل مع الحكومة التي انتُخبت بصورة ديمقراطية. كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأكد نايدس أنه لن يتدخل في قضية خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي، موضحًا أنه ليس من اختصاص الولايات المتحدة أن تُخضع حكومة إسرائيل لإرادتها في مواضيع مثل اصلاحات قضائية.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يحترم الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله؟

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

فيديو: الأجهزة الأمنية تفرق مسيرة وسط نابلس

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

نجل نتنياهو يهاجم فنانة كويتية

حرب تصريحات بين المعارضة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه

رئيس

55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس

كاتب إسرائيلي: هكذا أعاد بن غفير إحياء القضية الفلسطينية

063_928045600-e1520354518546-1024x640-1

"آيباك" تبحث كيفية انتخاب قائمة المرشحين الموالين للاحتلال في الانتخابات الأميركية لعام 2024

63bde5344c59b72648234e5c

واشنطن: نؤيد انضمام الفلسطينيين إلى"منتدى النقب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم