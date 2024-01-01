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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأربعاء 11 يناير 2023 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت ما لا يقل عن 6 مواطنين من الخليل، وهم: نور القاضي من صوريف، وزيد عطية الهوارين، والشقيقين مدحت ومعاذ نادر الهوارين من الظاهرية، ومؤيد طالب مخامرة، وعمر خالد مخامرة من يطا.

وفي رام الله، اعتقل الفتى محمد بلال الخواجا، ومحمد شكري الخواجا وكلاهما من نعلين.

وفي بيت لحم، اعتقل رياض عماد البدن من توقع، وعاصف دعامسة، ومحمد السجدي من مخيم الدهيشة.

كما اعتقل من فحمة في جنين، محمد جرير صعابنة.

وفي القدس المحتلة، اعتقل الشبان كريم محمد مرار، ومعين فضل مرار، وجعفر ثائر ريان وجميعهم من بلدة بيت دقو.

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