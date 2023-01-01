نجل نتنياهو يهاجم فنانة كويتية

القدس المحتلة/سما/

علق نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو على زيارة الفنانة شمس الكويتية إلى الطبيب نادر بطو في مدينة "هيرتسليا".

وهاجم ابن نتنياهو الفنانة شمس بعد نشرها صورة برفقة الطبيب بطو مع "هاشتاغ": "من فلسطين".

ووصلت المطربة الخليجية الشهيرة شمس الكويتية، إلى مدينة هرتسيليا، في وقت سابق، لتلقي العلم والعلاج في مركز طبي إسرائيلي، لدى طبيب القلب الفلسطيني، نادر بطو، ابن مدينة الناصرة.

وأفادت شمس، بأن ما دفعها لطلب العلم على يد الطبيب الفلسطيني نادر بطو، هو دراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب، مشيرة إلى أن بطو ابتكر طريقة للتواصل مع الروح، لعلاج المشكلة من جذورها، قبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض مزمنة في القلب والجسم.

وقالت شمس إنها كانت تنتظر دورها لدراسة هذا العلم على يد بطو، منذ نحو 4 سنوات.

يشار إلى أن شمس الكويتية ترفض الاعتراف بأنها في إسرائيل، وتعتبر مدينة هرتسيليا مدينة فلسطينية، ما دفع قناة "كان" الإسرائيلية لانتقادها وتخصيص برنامج خاص لمناقشة زيارتها وعدم اعترافها بإسرائيل.

وتقع مدينة هرتسيليا شمال فلسطين على شاطئ البحر المتوسط، واحتلتها إسرائيل عام 1948، المعروف بعام النكبة الفلسطينية.