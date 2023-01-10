  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"غنيم": مشاريع المياه نقلت قطاع غزة من الخطر إلى نطاق التنمية والاستدامة

الثلاثاء 10 يناير 2023 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غنيم": مشاريع المياه نقلت قطاع غزة من الخطر إلى نطاق التنمية والاستدامة



غزة/سما/

 قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن خطر الكارثة البيئية والأزمة المائية في قطاع غزة تم تجاوزه بشكل تدريجي، لينتقل القطاع إلى نطاق التنمية والاستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع مائية استراتيجية.

جاء ذلك خلال فعالية وضع حجر الأساس لمشروع إعادة هيكلة شبكات توزيع المياه في جنوب قطاع غزة، الذي تنفذه سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، ضمن الأعمال الملحقة لمحطة التحلية المركزية بدعم من البنك الدولي وصندوق المانحين لتطوير البنية التحتية، وذلك في خزان الإسراء غرب خان يونس جنوب القطاع، بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل، ومحافظي رفح وخان يونس، ورؤساء البلديات وجمع من وجهاء المنطقة.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال عامين، بتكلفة 23 مليون دولار، ويأتي ضمن المرحلة الأولى من حزمة مشاريع بقيمة تصل نحو 117 مليون دولار، وستخدم أكثر من 700 ألف نسمة، وسيشمل تأهيل 16 خزانا و52 بئر مياه، وإعادة تشكيل نظام شبكات توزيع المياه القائمة، وربطها بنظام التحكم (سكادا).

وأشار غنيم إلى أن قطاع غزة شهد في السنوات الأخيرة تسارعا في حجم تنفيذ البرامج والمشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث وصل حجم الاستثمار فيها إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار، فيما يتم التخطيط لتنفيذ مشاريع توسعية وتطويرية خلال السنوات المقبلة، ليرتفع ذلك المبلغ إلى أكثر من مليار دولار مع تنفيذ محطة التحلية المركزية.

#مازن غنيم

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

بن غفير يعقد اجتماعًا اليوم للتعامل مع الإفراج عن الأسير ماهر يونس

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

اكتشاف مغارة ذهبية في دولة عربية

مسؤول اسرائيلي يكشف عن الجهة التي أقنعت واشنطن باغتيال قاسم سليماني

الأخبار الرئيسية

06123702613344968808373440630100

هجوم متبادل بين لابيد ونتنياهو.. وغالانت يدعو لتهدئة الوضع

هل تنجح "فرقة الرضوان" في اجتياح الجليل؟.. ولماذا يحترم الجيش الإسرائيلي نصر الله؟

3afa53ed6793b5003b9003cf4a8316a4

قلق إسرائيلي من التعاون بين"شهداء الأقصى" و"سرايا القدس" شمالي الضفة

photo_2023-01-10_21-54-54

شاهد: العثور على 11 رفات في ضواحي القدس

WCRt8

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم