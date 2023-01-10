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الاحتلال يفرج عن الأسير نبيل مسالمة بعد 23 عاما من الاعتقال

الثلاثاء 10 يناير 2023 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسير نبيل مسالمة بعد 23 عاما من الاعتقال



الخليل/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن الأسير نبيل يوسف مسالمة "أبو الغلاسي" (51 عاما) من الخليل، بعد أن أمضى 23 عاما في سجونها.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت في وقت سابق من مساء اليوم اعتقال الأسير مسالمة لحظة الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي، كما اقتحمت خيمة استقباله في بلدته بيت عوا غرب الخليل، وأزالت أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح"، وفتشت منازل أشقائه، وأطلقت الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين في المكان.

والأسير مسالمة اُعتقل في عام 2000، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 23 عاماً، وقد تعرض للاعتقال خلال الأعوام 1987، 1989، و1990، و1993، و1994، و2000، ليكون مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال قرابة 27 عاماً.

والأسير مسالمة كان من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، رُزق بأحدهم عبر النطف، وذلك بعد 15 عاما على اعتقاله.

#الاحتلال

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