آخر مستجدات مشروع "عنق الزجاجة" غرب مدينة غزة

غزة/سما/

سلّمت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من مبالغ التعويض لسكان منطقة عنق الزجاجة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال نائب مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة فضل برهوم، إنه تم تسليم 6 شيكات من أصل 45 شيكا للمواطنين المنوي إزالة منازلهم في منطقة عنق الزجاجة،

بدوره، أكد رئيس لجنة ملف "عنق الزجاجة" بالوزارة ماجد صالح، أن المشروع يعد إنجازا كبيرا لمخيم الشاطئ، مبينا أنه سيرى النور قريبا.

من جانبه، ذكر الحاج حسني العجرمي أحد سكان منطقة عنق الزجاجة، أن المشروع يصب في خدمة المنطقة ويساهم في إنهاء أزمة الازدحام التي تعاني منها منذ سنوات طويلة.

وأعرب العجرمي عن شكره وتقديره لوزارة الأشغال على جهودها الكبيرة التي تبذلها في التخفيف من معاناة المواطنين، وتنفيذ مشاريع حيوية تخدم المجتمع.

ويهدف مشروع منطقة "عنق الزجاجة" إلى توسعة شارع البحر الشارع وتحسين حركة السير فيه وعمل كورنيش لمُخيّم الشاطئ يستفيد منه جميع أبناء المُخيّم.