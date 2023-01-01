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بلدية غزة تصدر توضيحا بشأن مطعم عاهد الشوا

الثلاثاء 10 يناير 2023 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تصدر توضيحا بشأن مطعم عاهد الشوا



غزة/سما/

أصدرت بلدية غزة، مساء الثلاثاء، توضيحًا بشأن مطعم عاهد الشوا.

وأكدت البلدية، أنها قدمت كل الدعم لمطعم عاهد الشوا من أجل تسوية أوضاعه البيئية والمالية والقانونية، وذلك حسب سياسة المجلس البلدي في تشجيع المنشآت الاقتصادية والتجارية.

وذكرت أن لجنة التنظيم المحلية وافقت على إصدار رخصة الحرفة رغم وجود عدد من الملاحظات بعد تقديمه تعهد بتنفيذ كل ما يلزم خلال مدة محددة.

وأشارت البلدية، إلى أنها قدمت تسهيلات كبيرة بالتنسيق مع هيئة المطاعم ولم يتم التجاوب معها.

وشددت على أنه رغم ما تم إشاعته من معلومات مغلوطة فإن أبوابها مفتوحة لتقديم الحلول دون تجاوز ال

#مطعم عاهد الشوا

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