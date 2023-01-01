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القواسمي يطلع وفدا أمريكيا على الوضع السياسي

الثلاثاء 10 يناير 2023 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يطلع وفدا أمريكيا على الوضع السياسي



رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، وفدا قياديا من الحزب الديمقراطي الأميركي على الوضع السياسي الصعب الذي يواجهه الشعب الفلسطيني نتيجة لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الكولونيالية العنصرية.

وقال القواسمي للوفد إن إسرائيل تمارس وتطبق نظام الابارتايد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وهي تعمل بمنهجية مستمرة لتدمير أسس القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتستخدم كل الذرائع لتعميق وإطالة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري.

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يعيش في أرضه ووطنه فلسطين منذ أن وطأت أقدام الكنعانيين هذه الأرض، وبقينا فيها ليومنا هذا ولم ننقطع عنها ليوم واحد، وأن الشعب الفلسطيني منارة حضارة وتاريخ للعالم أجمع، وهو الآن يناضل من أجل حريته واستقلاله الوطني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس".

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#اسامة القواسمي

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