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الأحمد يطلع ممثلة سويسرا على انتهاكات الاحتلال

الثلاثاء 10 يناير 2023 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يطلع ممثلة سويسرا على انتهاكات الاحتلال



رام الله/سما/

 أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين، على الأوضاع السياسية الفلسطينية، خاصة بعد تشكيل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، والإجراءات المتلاحقة التي بدأت تأخذها، واستمرار سياسة العدوان عبر الاقتحامات المتواصلة للمدن والمخيمات والقرى، وأعمال الاستيطان الاستعماري المتواصل في أنحاء الضفة الغربية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وسرقة أموال المقاصة.

وأوضح الأحمد لممثلة سويسرا الخطوات العملية من أجل إنهاء الانقسام، في ضوء دعوة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني لتعزيز الوحدة الوطنية، وإعلان الجزائر.

من جهتها، أكدت هينين دعم ومساندة الجهود من أجل تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام القائمة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

#عزام الاحمد

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