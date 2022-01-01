عقب إجراء تقييم للوضع.. نتنياهو: سنمنع التموضع الإيراني قرب الحدود السورية

القدس المحتلة/سما/

قالت "قناة كان العبرية" اليوم الثلاثاء نقلاً عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل ستمنع التموضع الإيراني على الحدود السورية، وتمنع حزب الله من تنفيذ أي هجوم من داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت القناة العبرية أن خلال جولة زيارة لمقر القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي قال نتانياهو: "نحن مصممون على محاربة أي محاولة من جانب إيران لتعزيز وجودها على حدودنا الشمالية في سوريا"



وأكمل: "عازمون أيضًا على محاربة أي محاولة من قبل حزب الله لشن هجوم علينا من لبنان".

وذكرت "القناة 12 العبرية" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يؤاف غالانت أجروا تقييمًا للوضع في مقر القيادة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي.