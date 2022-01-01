شارلي إبدو: هندسة الإرهاب..

كتب نجاح محمد علي:

بعد ثماني سنوات من الهجمات المميتة التي جاءت بعد انتهاكها قدسية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، عادت صحيفة شارلي إبدو إلى العناوين الرئيسية لإغضاب المسلمين وعدد غير قليل من غيرهم في أنحاء العالم .

تصدرت مجلة شارلي إبدو الفرنسية عناوين الأخبار مرة أخرى هذا الأسبوع للاساءة التي وجهتها لقائد الثورة الإسلامية الأعلى آية الله الإمام سيد علي خامنئي ، ما أثار غضب قطاعات واسعة من المسلمين والمفكرين في ايران والعالم. أدت الاساءة الى استدعاء السفير الفرنسي و تقديم احتجاج رسمي و الى إغلاق معهد أبحاث فرنسي في طهران.

يأتي الجدل الأخير في الوقت الذي أحيت فيه فرنسا يوم السبت الذكرى الثامنة للهجوم على مكاتب شارلي إبدو الذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا.

اليوم ، تنشر المجلة من مكان سري مع مراقبة بوليسية على مدار الساعة لحماية موظفيها ، بعد ثماني سنوات من هجوم مسلحين عليها لم تغب عنه الأصابع الصهيونية .

تواصل شارلي إبدو الاستهزاء بالمقدسات الاسلامية برسومات كاريكاتورية مبتذلة .

في تحدٍ لقيم لا يملكها القائمون عليها ، نشرت المجلة مرارًا وتكرارًا رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه واله ، وهي أعمال اعتبرها المسلمون ومفكرون من شرائع أخرى تجديفًا و تحريضاً على الكراهية الدينية والعنصرية، واستخدمها – كمبرر- مهندسو الهجوم على مكاتب تشارلي إبدو في 7 يناير 2015.

لكن ما تنشره المجلة أيضًا يجعل الكثير من الناس يشعرون بالغثيان ، بما في ذلك في فرنسا. و يرى النقاد أنها استفزازية بلا داع وحتى معادية للإسلام ، على الرغم من أنها أساءت كثيرًا إلى الجماعات الدينية الأخرى بما في ذلك الكاثوليك ، بتصويرها الفظ للبابا والراهبات وعيسى والله .

نُشر الإصدارُ الأخير الذي أثار حفيظة المسلمين والأحرار في العالم ، والذي ظهر في أكشاك بيع الصحف الفرنسية ، يوم الأربعاء . تمت دعوة رسامي الكاريكاتير لتصوير الإمام المرجع السيد علي خامنئي في سياق الاضطرابات المفتعلة ضد الحجاب ، بحجة الاحتجاج على وفاة مهسا أميني أثناء تلقيها درساً توجيهياً عن العفاف في شرطة الأخلاق .

سعى الغلاف إلى تسليط الضوء على تلك الاضطرابات المعدة سلفاً بحجة التضامن من أجل حقوق المرأة ، والتي تشهد فرنسا حاليًا احتجاجات أشد منها ضراوة ، بينما كان البعض الآخر صريحًا ومهينًا للمرجع الديني خامنئي وعموم رجال المؤسسة الدينية.

تعرضت العديد من الرسوم الكاريكاتورية إلى استخدام السلطات الايرانية عقوبة الإعدام قصاصاً لأشخاص قتلوا عن عمد و سبق إصرار وترصد مواطنين ومتطوعين ورجال أمن محليين. ارتكبت الجرائم تحت يافطة الاحتجاجات .

تعهد وزير الخارجية الإيراني ، حسين أميرعبد اللهيان ، الأربعاء ، بـ “الرد الحاسم والفعال” على نشر الرسوم الكاريكاتورية ، التي أهانت السلطات الدينية والسياسية الإيرانية. وفي اليوم نفسه ، استدعت إيران السفير الفرنسي للشكوى من الرسوم الكرتونية المسيئة.

تم إنشاء معهد الأبحاث المغلق في طهران ، المرتبط بوزارة الخارجية الفرنسية ، في عام 1983 من خلال دمج وفد أثري يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع عشر ومعهد للدراسات الإيرانية.

وتسببت صحيفة شارلي إبدو مرارًا وتكرارًا في حدوث مشكلات دبلوماسية للحكومة الفرنسية ، التي تحاول أن تظهر نفسها وكأنها لا علاقة لها بالمطبوعة التي تثير الكراهية وتحرض على العنف ، ولكن الكثير في فرنسا يلومونها على دعمها انتهاكات المعتقدات والمقدسات بذريعة حمايتها لحرية التعبير.

فرنسا لديها قوانين صارمة لخطاب الكراهية التي تجرم التعليقات التمييزية أو تلك التي تحرض على العنف ضد الجماعات العرقية أو الدينية ، لكنها تتعمد تشجيع “التجديف” و لا تضع قيودًا على ما يمكن قوله – أو رسمه – بشأن الأديان أو الشخصيات الدينية. و هذه الكراهية الدينية متجذرة منذ قرون ضد سلطة الكنيسة الكاثوليكية المهيمنة سابقًا. وقد دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما أسماه حق رسامي الكاريكاتير في التجديف الأمر الذي يجعله مسؤولاَ عن هذه الإساءات .

و إذا كان من السهل فهم سبب رد بعض المسلمين بعنف على المجازات المهينة عن الإسلام والنبي والقرآن ، فماذا عن أولئك الذين يواصلون إعادة تدويرها قسريًا؟..

لكن يجب الالتفات الى أن المجلة تعاملت باستخفاف مع الإرهاب. بينما من الصعب رؤية كيف يمكن لأي شخص – ليس فقط مسلم – أن يجد رسماً كاريكاتورياً للنبي صلى الله عليه واله على أنه إرهابي و مفجر انتحاري ، مسلية دون أن يتعامل مع المفجر الانتحاري ، بغض النظر عمن يفترض أن يكون هذا الشخص .

أما بالنسبة للمفارقة المزعومة في مثل هذه التصورات للنبي صلى الله عليه واله ، فما هو السخرية منها ، في حين أن المسلمين يُنظر إليهم بالفعل على أنهم إرهابيون بالولادة .

من هنا، فالإساءة هي لكل المسلمين ، وكل مسلم هو هدف ولا يقتصر الأمر على المرجع الديني أو السيد خامنئي بصفته قائداً فحسب.

إن تشويه الأوروبيين للنبي محمد صلى الله عليه واله والإسلام والمرجعيات الدينية له أصل أقدم بكثير من حرية التعبير وليس له علاقة بالفكاهة والتسلية. على وجه الدقة ، لديهم جذورهم في أوروبا في العصور الوسطى والمفاهيم الذاتية المتغيرة للمسيحيين على مدى ألف عام.

على سبيل المثال ، يقول توماس ماستناك ، مؤرخ الحروب الصليبية ومن كتبه { السلام الصليبي ، أوروبا وتدمير الاخر الهنود الحمر والأتراك والبوسنويون } ، إنه في منتصف القرن التاسع عندما بدأت الوحدة الغربية بالتعبير عن نفسها على أنها مسيحية ، أصبح يُنظر إلى المسلمين أيضًا على أنهم “أعداء ” للمسيحية. حتى ذلك الحين ، كان يُنظر إليهم على أنهم مجرد مجموعة وثنية أخرى وتم تجاهلهم بشكل عام – حتى الفتح الإسلامي لجنوب إسبانيا لم يجعلهم في مقدمة السجلات التاريخية.

مع مرور الوقت ، بات مسيحيو أوروبا لا يرون في الإسلام مجرد “مؤامرة شريرة ضد المسيحية ، ولكن ذلك النفي التام الذي من شأنه أن يشير إلى حيل المسيح الدجال”. هكذا وصفه روبرت ساذرن في كتابه “آراء غربية عن الإسلام في العصور الوسطى” ، وهو يعزو هذا الشك إلى “الرغبة الشديدة في عدم معرفة الإسلام خوفًا من التلوث “.

بالنظر إلى هذا التأريخ، ليس من المستغرب أن يصور مسيحيو العصور الوسطى النبي صلى الله عليه واله على أنه صنم وثني ، والشيطان ، ماهوند (كما في آيات سلمان رشدي الشيطانية ) ، والدجال ، والمسيح الدجال. يظهر في مثل هذه المظاهر من الحروب الصليبية إلى عصر الإصلاح ، مع تمثيله باعتباره محتالًا دينيًا ، ووصل إلى تأليه الأدبي في الكوميديا الإلهية للشاعر الإيطالي دانتي أليغييري ، حيث يقتصر على الدائرة الثامنة من الجحيم .

مع مجيء عصر التنوير ، بدأ الغرب أيضًا بمهاجمة النبي الأكرم بلغة علمانية .ومع ذلك ، لم تنذر مثل هذه الصور بتغيير في تصويره على أنه نقيض الحضارة الأوروبية. إذ لم يعد يُدعى ضد المسيح ، في أذهان الأوروبيين ، فإنه لا يزال يُوضع و كأنه خارج العقل والعقلانية. هذا هو السبب في أن الرسوم الكاريكاتورية للنبي صلى الله عليه واله والتي وصلت الى المرجع الديني السيد الإمام علي خامنئي على ، إرهابية وليست مجرد علمنة لشخصية المسيح الدجال.

تعمل كلتا الصورتين ، بنفس القوة ، على تحديد موقع الإسلام والمسلمين كأعداء طبيعيين لأوروبا. هذا هو السبب في أن اختزال الرسوم الكاريكاتورية إلى مجرد قضية حرية التعبير يحجب أنسابها التاريخي والأيديولوجي، ويغطي صورة مهندسيها الارهابيين الذين تأكد لهم أنهم أفلسوا في تحويل ايران الى مستنقع للفوضى غرفت به فرنسا نفسها .

باحث متخصص في الشؤون الإيرانية والإقليمية

تابعني على تويتر

@najahmalii