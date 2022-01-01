تكريم الأسير يوسف نزال من بلدة قباطية

جنين/سما/

كرم نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الأسير يوسف زياد نزال من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، والذي أفرج عنه قبل يومين بعد أن أمضى 15 عاما ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر التكريم منسق فصائل العمل الوطني راغب ابو دياك، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور وعائلة وأصدقاء الأسير، ومنسق لجنة اهالي الاسرى علي ابو خضر، وعضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي رامي نزال، وعمار نزال ممثلاً عن حركة فتح .

وقال ابو دياك إن تكريم الاسير نزال يأتي في اطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدموه للوطن ولابنائه على مدار سنين الأسر.

وعبر أبو دياك عن فخره بالأسرى وذويهم، الذين أفنوا شبابهم كي يحيا شعبنا بكرامة وحرية، مؤكداً الاعتزاز بالأسرى وعائلاتهم، مشيداً بالأسرى الذين حولوا السجون الى منارات للعلم، ويجابهون فيها إجراءات الاحتلال لكسر إرادتهم.

من ناحيته، ثمن الأسير نزال هذه اللفتة الوطنية لنادي الأسير، ودوره المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.