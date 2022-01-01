  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تكريم الأسير يوسف نزال من بلدة قباطية

الثلاثاء 10 يناير 2023 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكريم الأسير يوسف نزال من بلدة قباطية



جنين/سما/

 كرم نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الأسير يوسف زياد نزال من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، والذي أفرج عنه قبل يومين بعد أن أمضى 15 عاما ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر التكريم منسق فصائل العمل الوطني راغب ابو دياك، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور وعائلة وأصدقاء الأسير، ومنسق لجنة اهالي الاسرى علي ابو خضر، وعضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي رامي نزال، وعمار نزال ممثلاً عن حركة فتح   .

وقال ابو دياك إن تكريم الاسير نزال يأتي في اطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدموه للوطن ولابنائه على مدار سنين الأسر.

وعبر أبو دياك عن فخره بالأسرى وذويهم، الذين أفنوا شبابهم كي يحيا شعبنا بكرامة وحرية، مؤكداً الاعتزاز بالأسرى وعائلاتهم، مشيداً بالأسرى الذين حولوا السجون الى منارات للعلم، ويجابهون فيها إجراءات الاحتلال لكسر إرادتهم.

من ناحيته، ثمن الأسير نزال هذه اللفتة الوطنية لنادي الأسير، ودوره المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.

#جنين #الاسير يوسف نوال

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة توضح آلية التأمين الصحي الجديدة

"إسرائيل" للرئيس عباس: الكرة في ملعبك

إيهود باراك يهاجم بن غفير ونتنياهو..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

شبتاي يتوعد بمنع الاحتفالات بتحرر الأسرى.. وبن غفير يصدر تعليمات جديدة

خطة إسرائيلية لـ"كسر" مراكز القوة للأسرى في سجون الاحتلال

تواصل "الردح" بين حكومة نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

تركيا تحاصر حماس لمنعها من اشعال الضفة..إسرائيل تخطط للقيام بعملية عسكرية في شمال الضفة

مخاطر وتبعات التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية بعيون إسرائيلية

لابيد: تحريض الحكومة سينتهي بالدم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم