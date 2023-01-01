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عضو كنيست يدعو لعصيان مدني احتجاجا على حكومة نتنياهو

الثلاثاء 10 يناير 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يدعو لعصيان مدني احتجاجا على حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

دعا عضو الكنيست الإسرائيلية، نائب الوزير الإسرائيلي السابق للصناعة والتجارة يئير جولان، إلى العصيان المدني في إسرائيل، احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو، التي أطلق عليها حكومة الفاسدين والظلاميين.

وغرّد جولان على حسابه في "تويتر": يجب إعلان العصيان المدني بالكامل، من خلال إغلاق المحال التجارية والشوارع والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع حتى يتم إسقاط الحكومة الفاسدة.

وأضاف "هذه حكومة فاسدين والحرديم يحصلون على أموالنا ويفعلون ما يريدون دون رادع، وحكومة المتطرفين والظلاميين يجب محاربتها وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت".

وكان وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس قد دعا الى التظاهر لزعزعة إسرائيل احتجاجا على حكومة نتنياهو بن غفير وسموتريش.

#نتنياهو

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