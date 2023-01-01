  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم العالي" تبحث مع الجانب الفرنسي إطلاق نداءات بحثية مشتركة

الثلاثاء 10 يناير 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تبحث مع الجانب الفرنسي إطلاق نداءات بحثية مشتركة



رام الله/سما/

بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، اليوم الثلاثاء، مع مستشار التعاون والنشاط الثقافي في القنصلية الفرنسية بالقدس، مدير المعهد الفرنسي غييوم روبير، إطلاق نداءات بحثية مشتركة، والتعاون في مشاريع أخرى.

واتفق الطرفان على مباشرة التحضير لمذكرة تفاهم يتم توقيعها قريبا، حول المجالات التي ستشملها النداءات البحثية والتعاون المشترك بشكل عام، تمهيدا لإطلاق النداءات البحثية خلال شهر آذار/ مارس المقبل.

وأطلع صالح الطرف الفرنسي على خطط الوزارة التي تعمل من خلالها لتطوير البحث العلمي في فلسطين بتوجيهات من الوزير محمود أبو مويس، ولا سيما ما يتعلق بأولويات البحث العلمي للأعوام الخمسة المقبلة.

وأعرب وكيل "التعليم العالي" عن استعداد الطرف الفلسطيني لإطلاق النشاطات المتعلقة في التبادل الأكاديمي المشترك، واستضافة الخبراء الفرنسيين في الجامعات الفلسطينية.

من جانبه، أكد روبير أهمية هذه النداءات البحثية، على طريق تعزيز البحث العلمي المنتج، مرحبا بفكرة التحضير لمذكرة تفاهم، من شأنها أن تسهم في تنظيم الشراكة التعاونية مع الوزارة.

#وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة توضح آلية التأمين الصحي الجديدة

"إسرائيل" للرئيس عباس: الكرة في ملعبك

إيهود باراك يهاجم بن غفير ونتنياهو..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

وزير إسرائيلي يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية..

شبتاي يتوعد بمنع الاحتفالات بتحرر الأسرى.. وبن غفير يصدر تعليمات جديدة

خطة إسرائيلية لـ"كسر" مراكز القوة للأسرى في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

أعضاء كنيست يدعون لقتل الفلسطينيين وعدم الاكتفاء بسجنهم

هآرتس: النزاعات على خلافة ابومازن والمقاومة المتصاعدة سيدفعان إسرائيل للقيام بعملية عسكرية في شمال الضفة

واشنطن: عقوبات إسرائيل على السلطة تزيد التوترات ونرفض الخطوات الاحادية

لابيد: أخشى أن يتسبب بن غفير في اندلاع انتفاضة جديدة وهاتفت عباس مرة واحدة وهو ليس صديقي

ماهر

بن غفير يعقد اجتماعًا اليوم للتعامل مع الإفراج عن الأسير ماهر يونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم