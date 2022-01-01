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"داخلية شمال غزة" تُنجز أكثر من 99 ألف معاملة خلال 2022

الثلاثاء 10 يناير 2023 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أنجزت مديرية داخلية محافظة شمال غزة -الشق المدني تُنجز أكثر 99 ألف معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال 2022 الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية شمال غزة أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 62 ألف 578 معاملة، تشمل 27 ألف و70 هوية "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة ل 21 ألف و819 معاملة مواليد ووفيات.

بدورها، أتمت دائرة الجوازات 4729 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 575 معاملات.

وبينت الإحصائية إنجاز دائرة الشئون القانونية 24 ألف و99 معاملة، ودائرة الشئون العامة 3731 معاملة متعلقة بالجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 4085 معاملة، في حين تم أرشفة ما يقارب 40 ألف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال 2022 المنصرم.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 ألف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

 
#وزارة الداخلية

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