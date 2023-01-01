تأجيل النظر في استئناف الحكم على أسرى "نفق الحرية"

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما يسمى بالمحكمة المركزية في الناصرة، أجلت قبل قليل النظر في الاستئناف على الحكم بحق أسرى "نفق الحرية"، للرابع عشر من شباط/فبراير القادم.

وأوضحت الهيئة أن الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، بحضور محامي الهيئة خالد محاجنة ومنذر أبو أحمد، شهدت مرافعات ونقاشات مطولة، تم على إثرها التأكيد على أن القرار سيكون خلال الجلسة القادمة.

وأدانت الهيئة التحول الكامل للجهاز القضائي الإسرائيلي لأداة بيد الأجهزة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية، مؤكدة بأن غالبية قرارات هذه المحاكم فيها مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية.