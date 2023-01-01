  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تأجيل النظر في استئناف الحكم على أسرى "نفق الحرية"

الثلاثاء 10 يناير 2023 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل النظر في استئناف الحكم على أسرى "نفق الحرية"



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما يسمى بالمحكمة المركزية في الناصرة، أجلت قبل قليل النظر في الاستئناف على الحكم بحق أسرى "نفق الحرية"، للرابع عشر من شباط/فبراير القادم.

وأوضحت الهيئة أن الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، بحضور محامي الهيئة خالد محاجنة ومنذر أبو أحمد، شهدت مرافعات ونقاشات مطولة، تم على إثرها التأكيد على أن القرار سيكون خلال الجلسة القادمة.

وأدانت الهيئة التحول الكامل للجهاز القضائي الإسرائيلي لأداة بيد الأجهزة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية، مؤكدة بأن غالبية قرارات هذه المحاكم فيها مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية.

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة توضح آلية التأمين الصحي الجديدة

"إسرائيل" للرئيس عباس: الكرة في ملعبك

إيهود باراك يهاجم بن غفير ونتنياهو..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

وزير إسرائيلي يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية..

شبتاي يتوعد بمنع الاحتفالات بتحرر الأسرى.. وبن غفير يصدر تعليمات جديدة

خطة إسرائيلية لـ"كسر" مراكز القوة للأسرى في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

أعضاء كنيست يدعون لقتل الفلسطينيين وعدم الاكتفاء بسجنهم

هآرتس: النزاعات على خلافة ابومازن والمقاومة المتصاعدة سيدفعان إسرائيل للقيام بعملية عسكرية في شمال الضفة

واشنطن: عقوبات إسرائيل على السلطة تزيد التوترات ونرفض الخطوات الاحادية

لابيد: أخشى أن يتسبب بن غفير في اندلاع انتفاضة جديدة وهاتفت عباس مرة واحدة وهو ليس صديقي

ماهر

بن غفير يعقد اجتماعًا اليوم للتعامل مع الإفراج عن الأسير ماهر يونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم