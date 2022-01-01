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إيران تعلن القبض على خليتي “تجسس” تعملان لصالح الموساد الإسرائيلي

الثلاثاء 10 يناير 2023 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن القبض على خليتي “تجسس” تعملان لصالح الموساد الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الأمن أعلنت القبض على خليتين اتهمتهما “بالتجسس” لصالح إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن عدد الخلايا المتهمة بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ارتفع إلى 6 خلايا بعد إعلان طهران تفكيك أربع خلايا “عملياتية تجسسية” في ديسمبر الماضي.

وقالت الوكالة إن الخلايا تضم 23 عنصرا “عملياتيا وداعما” في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وكلستان، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال 13 شخصا منهم داخل البلاد، وفق “العربية”.

ولم يكشف التقرير عن جنسيات المتهمين المعتقلين، كما لم يحدد أهداف المؤامرات .

يُشار إلى أن إيران تعلن من حين لآخر عن احتجاز أشخاص تقول إنهم يتجسسون لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.

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