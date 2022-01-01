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الاحتلال يخطر بإزالة مسكن من صفيح و"كرفان" جنوب الخليل

الثلاثاء 10 يناير 2023 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة كرفان ومسكن من صفيح شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال داهمت قرية ماعين التابعة لبلدة الكرمل وأخطرت المواطن عايد الحمامدة بإزالة "كرفان" والمواطن أحمد مخامرة بهدم مسكن من صفيح.

كما لاحق مستوطنو "يعقوب طاليا" المزارعين أثناء حراثة أراضيهم في قرية لصيفر بمسافر يطا ورشقوهم بالحجارة.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال عزلت قرية لصيفر التي تقطنها عائلة أبو قبيطة، خلف مقطع جدار الفصل العنصري، واستولت على أراضي المواطنين، وأرغمتهم على التنقل ما بين قريتهم والبلدات المجاورة عبر حاجز أقيم على مقطع الجدار.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في أحياء متفرقة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

#الخليل #الاحتلال #يطا

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