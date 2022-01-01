"ملاك" تقتل بشيطانية.. استدرج طفلة عبر سناب شات ونفذ جريمته

وكالات / سما /

بتنا نسمع كثيرا عن جرائم قتل وقصص مريعة يتجرد فيها منفذوها من كل مشاعر الإنسانية، وآخر ما اهتزت لها أحاسيس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك أن الضحية هذه المرة طفلة جزائرية تبلغ من العمر 14 عامًا، لقيت حتفها في بروكسل على يد رجل ثلاثيني تعرفت عليه على تطبيق سناب شات.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم اختطاف الفتاة الصغيرة في أندرلخت يوم الجمعة الماضي، قبل أن يعثر عليها عداء في غابة جنوب لييج، ببلجيكا.

وبعد التقصي عثر على المشتبه به الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عامًا. والذي تعرفت عليه على تطبيق سناب شات مشنوقًا على بعد بضعة كيلومترات.

وأفاد الشرطة البلجيكية بأن الرجل الذي تم العثور على جثته هو المشتبه به الرئيسي في وفاة الفتاة الجزائرية، وفقًا للعناصر الأولى من التحقيق، فقد تعرفت الضحية على الرجل البالغ من العمر 37 عامًا عبر تطبيق Snapchat.

يذكر أن أقارب الفتاة كانوا قد أبلغوا عن اختفائها واختفاء أختها الصغيرة البالغة من العمر عامين ونصف في اليوم السابق من العثور على جثتها.

وقالت النيابة إنه تم العثور على الطفلة الصغيرة سالمة في سيارة المشتبه به بالقرب من المكان الذي انتحر فيه.

وحسب تقارير فقد استدرج المشتبه به الضحية عارضا عليها الذهاب للتسوق وكان سيحدد موعدًا معها. حيث التقت به الفتاة مع أختها الصغيرة.

ومن المقرر أن يتم تشريح جثة المراهقة والرجل البالغ من العمر 37 عامًا اليوم الاثنين.

وأوضحت النيابة "في المرحلة الحالية من التحقيق، لا يوجد دليل على تورط طرف ثالث في هذه القضية. تشريح الجثة ستزودنا بمزيد من المعلومات".

من جهته تقدم القنصل العام وجميع أفراد القنصلية العامة للجزائر ببروكسل بالتعازي القلبية الخالصة. إلى أسرة "ملاك" ذات الأربعة عشر ربيعا.