  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

العثور على 30 "توكة" شعر فى بطن قطة بالولايات المتحدة

الثلاثاء 10 يناير 2023 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على 30 "توكة" شعر فى بطن قطة بالولايات المتحدة



وكالات / سما /

أصيب الأطباء البيطريون في ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية بالذهول عندما أزالوا أكثر من ثلاثين من حاملات توكة الشعر من معدة قطة لإنقاذها، عانت لأيام من الألم بمعدتها، وفقا لموقع " نيويورك بوست".

أحضر رجل القطة جولييت، وقطتين أخريين إلى جمعية تشارلستون لرعايه الحيوانات بعد أن لاحظوا أن القطط تعانى من الضعف في الشارع بعد ان تركها أصحابها دون عناية.

اعتقد الأطباء في مستشفى الحيوانات أن جولييت كانت بصحة جيدة عند وصولها، وتعانى فقط من الجوع، ولكن بعد عدة أسابيع أصبحت خاملة وتوقفت تماما عن الأكل، وذلك عندما اكتشف التصوير الشعاعي انسدادًا غير عادي في بطنها.

قال لي جاميسون، المدير المساعد للرعاية البيطرية في الجمعية، إن الفريق الجراحي اكتشف "مجموعة لا نهاية لها من الخيوط في معده القطة".

تراكم توك الشعر داخل معدة القطة
كانت جولييت قد ابتلعت بالفعل 38 ربطة شعر، مما أدى إلى تراكمها الداخلي.

قال جاميسون لوسائل الإعلام المحلية: "لم أر شيئًا كهذا من قبل".لم تتضرر أمعاء جولييت بسبب الأجسام الغريبة؛ ومع ذلك، أدى الانسداد إلى حالة خطيرة في الكبد يتم علاجها الآن.

وأضاف جاميسون: "علينا أن نتأكد، أثناء إطعامها لها، أن نحافظ على توازن شواردها".

رجل ينقذ قطة من الموت فى إعصار إيان
في موقف إنساني اخر وفى الوقت الذى تضرر فيه سكان فلوريدا بشكل كبير من إعصار إيان، الشهر الماضى، بعدما وصل إلى اليابسة ظهر، عرّض أحد السكان حياته للخطر لإنقاذ قط كان عرضة للعاصفة العاتية، حيث حظى مقطع فيديو نشرته Megan Cruz Scavo على "تويتر" باهتمام كبير.

وحسبما نشر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُظهر الفيديو، الذى تم التقاطه فى بونيتا، على الساحل الجنوبى الغربى للولاية، مايكل وهو يعبر المياه التى تصل إلى ركبته، متجهًا نحو وحدة تكييف تقف قطة عليها.

#شعر #قطة #الولايات المتحدة #الحيوانات

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" للرئيس عباس: الكرة في ملعبك

إيهود باراك يهاجم بن غفير ونتنياهو..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

وزير إسرائيلي يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية..

شبتاي يتوعد بمنع الاحتفالات بتحرر الأسرى.. وبن غفير يصدر تعليمات جديدة

خطة إسرائيلية لـ"كسر" مراكز القوة للأسرى في سجون الاحتلال

حماس ترد على ما نشرته هآرتس حول تقييد تركيا لتحركات قادتها

الأخبار الرئيسية

هآرتس: النزاعات على خلافة ابومازن والمقاومة المتصاعدة سيدفعان إسرائيل للقيام بعملية عسكرية في شمال الضفة

واشنطن: عقوبات إسرائيل على السلطة تزيد التوترات ونرفض الخطوات الاحادية

لابيد: أخشى أن يتسبب بن غفير في اندلاع انتفاضة جديدة وهاتفت عباس مرة واحدة وهو ليس صديقي

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبارتهايد

Screenshot_11

خطة إسرائيلية لـ"كسر" مراكز القوة للأسرى في سجون الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم