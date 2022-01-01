الاحتلال يخطر بإزالة سياج في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين، بإزالة سياج حول أرضهم الزراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح ، بأن قوات الاحتلال وضعت إخطارا في أرض تقع بمنطقة "الحميدية" جنوب البلدة، عثر عليه أحد المزارعين، يتضمن إزالة السياج الذي يحيط بالأرض البالغة مساحتها 100 دونم، تم استصلاحها قبل فترة، تعود لمواطنين من عائلات صبيح، وموسى، وعيسى، وصلاح.

وأشار صلاح الى أن الأرض تم استصلاحها من خلال مشروع قدمته الإغاثة الزراعية للأراضي المهددة بالمصادرة ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ونفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إحاطة الأرض بالسياج وزراعتها بأشتال مختلفة.