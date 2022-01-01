  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: معتقلو مركز توقيف "حوارة" يعانون أوضاعا صعبة

الثلاثاء 10 يناير 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي لها، أن هناك 26 معتقلا يعانون أوضاعاً حياتية واعتقالية مريرة داخل مركز توقيف "حوارة".

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المعتقلين المحتجزين حالياً بمعسكر "حوارة" يعانون من واقع مزري، فهم يشتكون من انعدام النظافة، والحرمان من الملابس والأغطية، وسياسة التجويع التي تنفذها بحقهم إدارة المعتقل، ويعاني المعتقلون أيضاً من انعدام الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنه نتاجا لما يكابده هؤلاء المعتقلون من ظروف لا تُحتمل، شرع أحدهم وهو المعتقل سامر أبو عياش من مخيم بلاطة/ شرقي نابلس بإضراب مفتوح عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجاً على تلك الظروف المعيشية القاسية.

ونقلت الهيئة مجدداً عبر محاميها مناشدات أسرى "حوارة" والتي يطالبون فيها، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التدخل السريع والضغط على سلطات الاحتلال لتحسين أوضاعهم الاعتقالية المزرية، وضرورة إرسال لجان دولية محايدة لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والموقوفون داخل "حوارة"، ولجان أخرى للرقابة على الشروط الحياتية التي يحياها هؤلاء الأسرى داخل تلك الأقسام.  

#هيئة الأسرى #حوارة

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" للرئيس عباس: الكرة في ملعبك

إيهود باراك يهاجم بن غفير ونتنياهو..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

وزير إسرائيلي يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية..

شبتاي يتوعد بمنع الاحتفالات بتحرر الأسرى.. وبن غفير يصدر تعليمات جديدة

خطة إسرائيلية لـ"كسر" مراكز القوة للأسرى في سجون الاحتلال

حماس ترد على ما نشرته هآرتس حول تقييد تركيا لتحركات قادتها

الأخبار الرئيسية

هآرتس: النزاعات على خلافة ابومازن والمقاومة المتصاعدة سيدفعان إسرائيل للقيام بعملية عسكرية في شمال الضفة

واشنطن: عقوبات إسرائيل على السلطة تزيد التوترات ونرفض الخطوات الاحادية

لابيد: أخشى أن يتسبب بن غفير في اندلاع انتفاضة جديدة وهاتفت عباس مرة واحدة وهو ليس صديقي

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبارتهايد

Screenshot_11

خطة إسرائيلية لـ"كسر" مراكز القوة للأسرى في سجون الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم