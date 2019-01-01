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شرط من أتلتيكو مدريد لإتمام انتقال فيليكس لتشيلسي

الثلاثاء 10 يناير 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرط من أتلتيكو مدريد لإتمام انتقال فيليكس لتشيلسي



وكالات / سما /

يعمل نادي تشيلسي مع أتلتيكو مدريد على إتمام صفقة استعارة النجم البرتغالي جواو فيليكس.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن نادي أتلتيكو مدريد يُريد تمديد التعاقد مع فيليكس لمدة موسمٍ إضافي قبل السماح له بالانتقال لنادي تشيلسي.

وأشار التقرير إلى أن تحرك أتلتيكو مدريد يأتي بهدف الحفاظ على التوازنات المالية الخاصة به، وهو السلوك الذي اتخذه النادي مع فيتولو على سبيل المثال.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن عقد الإعارة بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد سيكون لنهاية الموسم، بدون وجود إمكانية للشراء بشكلٍ دائم.

ويبلغ فيليكس من العُمر 23 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وينتهي عقده الحالي مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2026.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل للنادي الإسباني في 2019 قادماً من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 131 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 34 هدفاً، وصنع 18 هدفاً لزملائه.

 ويملك في رصيده الدولي 28 مُباراة مع مُنتخب البرتغال، سجل فيهم 4 أهداف.

#تشيلسي #أتلتيكو مدريد #فيليكس

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