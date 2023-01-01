ريال مدريد يفقد نجميه لمدة 20 يوماً للإصابة!

تلقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خبراً صادماً قبيل مشاركة الفريق في السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، بفقدان لاعبين هامين في تشكيلة الفريق لمدة تصل إلى 20 يوماً.

وأعلن ريال مدريد في بيانين رسميين، اليوم الإثنين، عن إصابة النمساوي ديفيد ألابا، ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، وغياب كليهما عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

ويعني ذلك أن الريال سيفقد خدمات الثنائي في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، في المملكة العربية السعودية، بمواجهة فالنسيا.

وتعرض تشواميني للإصابة خلال تدريبات ريال مدريد الصباحية، في حين تلقى ألابا إصابته خلال مباراة الفريق الماضية، ضد فياريال، في ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ومن المحتمل أن يدفع أنشيلوتي بتوني كروس في خط وسط الريال رفقة فيديريكو فالفيردي، ولوكا مودريتش في مباراة الخفافيش المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعافى فيه المهاجم الدومينيكاني، ماريانو دياز، من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في المباريات مع اللوس بلانكوس.