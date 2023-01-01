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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 10 يناير 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يدعوت أحرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"معاريف":

رؤساء المعارضة يهددون: الخروج للشوارع وزعزعة اسرائيل

غانتس لنتنياهو: المسؤولية عن الحرب الأهلية تقع على مسؤوليتك

لبيد: القضاة سيكونون موظفين لدى حكومة نتنياهو

نتنياهو يرد: حصلنا على التفويض من الشعب لتنفيذ ما وعدنا به الناخبين

وزير الامن القومي بن غبير: يجب اعتقال نشطاء اليسار الذين يتظاهرون ويغلقون الشوارع ويجب استعمال سيارات رش المياه ضدهم

عضو كنيست من الليكود لأحمد الطيبي: أفضل القتلة اليهود على العرب

التسريع في اقرار قانون سحب الجنسية والاقامة من الفلسطينيين في اسرائيل إذا نفذوا عمليات ضد اسرائيل 

منتدى النقب يبدأ أعماله في دبي بمشاركة كافة الوزارات الإسرائيلية وممثلين من الأردن، والمغرب، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة، واسرائيل

"يديعوت احرونوت":

القتل في المجتمع اليهودي: ذبح شابين ولا أحد يسأل اين جهاز التعليم والشرطة؟

تعيين المستشارين القانونيين من قبل الوزراء وليس من قبل لجنة خاصة كما هو متبع

اللاعب العربي في فريق ابناء سخنين يصرخ كفى للعنصرية بعد شتمه على خلفية قومية خلال مباراة ضد فريق مكابي تل ابيب

"هآرتس":

شركة سايبر اسرائيلية تبيع أجهزة تجسس لبنغلادش التي تطارد المعارضة والمواطنين

غانتس: يجب زعزعة أمن البلاد بسبب القوانين الجديدة

بن غبير: يجب اعتقال من يتظاهرون ضد الحكومة من اليسار واستعمال سيارات رش المياه ضدهم

مصلحة السجون الاسرائيلية ستوزع آلاف الأسرى بين السجون الإسرائيلية وتخوف من ردة فعل الأسرى ونقل مروان البرغوثي من سجن "هدريم" الى سجن "نفحة"

ادعاء مصلحة السجون الإسرائيلية: التنقلات هي استخلاص العبر من هروب الأسرى من سجن "جلبوع" 

#الصحف الإسرائيلية #معاريف #هآرتس #يدعوت أحرنوت

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