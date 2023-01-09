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واشنطن: عقوبات إسرائيل على السلطة تزيد التوترات ونرفض الخطوات الاحادية

الثلاثاء 10 يناير 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: عقوبات إسرائيل على السلطة تزيد التوترات ونرفض الخطوات الاحادية



القدس المحتلة / سما /

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات.

جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، على خلفية سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة على السلطة على خلفية توجهها بطلب لاستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل".

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة كانت "ثابتة في معارضتها الشديدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل"، ووصف الخطوة بأنها "تأتي بنتائج عكسية".

عندما سئل عما إذا كان سيحث الإسرائيليين على الإفراج عن الأموال المحتجزة، قال "الإجراءات أحادية الجانب تهدد قابلية حل الدولتين للحياة".

وكان الجمعة الماضية أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقوبات ضد الفلسطينيين بعد توجههم للمحكمة الدولية.

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