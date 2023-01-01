الاحتلال يعتقل طالبين من تقوع جنوب شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طالبين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مدرسة تقوع الثانوية للذكور ماجد الشاعر ، بأن قوات الاحتلال قامت بإيقاف الطالبين محمد سلمان أبو مفرح، وأحمد سلامه نواورة في الصف العاشر، أثناء توجههما للمدرسة، قبل أن يتم اعتقالهما.

وأضاف الشاعر، أن جنود الاحتلال صعدوا في الفترة الأخيرة من اجراءاتهم التعسفية بحق طلبة المدارس بشكل عام، عبر إطلاق قنابل الغاز والصوت ومطاردتهم، واغلاق البوابة الحديدية على المدخل الشمالي، الذي يعتبر المنفذ الوحيد للطلبة والهيئة التدريسية، للوصول الى مدرسة ذكور تقوع الثانوية.