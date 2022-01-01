رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

كما عنونت الصحف، نقل سلطات الاحتلال للأسير القائد مروان البرغوثي و70 أسيرا آخرين من زنازين معتقل "هداريم" الى العزل المشدد في معتقل "نفحة".

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ "كاتس" و "بن غفير" خارج التغطية الإنسانية

_ الشيخ: نقل القائد مروان البرغوثي و70 أسيرا آخرين إلى العزل المشدد في معتقل "نفحة"

_ الرئيس يتلقى برقيتي تهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد الجديد

_ مجلس الوزراء يصادق على الإحالة النهائية لمشاريع تنموية بعدد من المحافظات الشمالية والجنوبية

_ إصابة شابين بالرصاص في عقابا والاحتلال يعتقل 16 مواطنا في الضفة

_ ناشطون وحقوقيون أميركيون يطالبون أعضاء كونغرس بوقف الدعم لحكومة الاحتلال

_ البابا فرانسيس يدعو إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس

_ المعارضة تهاجم نتنياهو: ستتحمل مسؤولية حرب أهلية إسرائيلية

_ الرجوب: القيادة بصدد بناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة سياسات حكومة الاحتلال

_ "النقابة": 902 انتهاك وجريمة بحق الصحفيين في 2022

الأيام:

­_ إصابات خلال مواجهات في بلدتي عقابا وسلواد والمستوطنون يعربدون وينفذون اعتداءات جديدة

_ نقل 70 أسيرًا بينهم مروان البرغوثي من زنازين "هداريم" إلى عزل "نفحة"

_ إسرائيل: تشريع سريع لسحب المواطنة والإقامة من الأسرى

_ حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق جنين

_ الاحتلال يعتدي على شابين ويعتقلهما في سلوان

_ المعارضة تهاجم نتنياهو: ستتحمل مسؤولية حرب أهلية إسرائيلية

_ "الصحة": الوضع الصحي للمناضل فتحي خازم في حالة تعافٍ مستمرة

_ اشتية: إجراءات الاحتلال تهدف إلى تقويض السلطة

_ الرئيس العراقي يستقبل الرجوب: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

القدس:

_ نقل القائد مروان البرغوثي و70 أسيرا إلى العزل المشدد في "نفحة"

_ إصابات في عدة مناطق وإخطار بهدم منزل بإذنا

_ الحكومة تصادق على الإحالة النهائية لمشاريع تنموية بمحافظات في الضفة والقطاع

_ تشريع اسرائيلي سريع لسحب المواطنة والإقامة من الأسرى

_ تكثيف الاستيطان بالضفة والجليل والنقب على رأس "الأولويات القومية" الإسرائيلية

_ البابا فرانسيس يدعو للحفاظ على الوضع التاريخي في القدس