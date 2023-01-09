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الاحتلال يعتقل شاباً من بيت ريما شمال غرب رام الله

الثلاثاء 10 يناير 2023 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شاباً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب مقيم حسني البرغوثي (21 عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال يشن منذ فترة اقتحامات متكررة لبيت ريما، كما ينكل بشبانها عبر الاعتداء عليهم على الحواجز المقامة على مدخلها.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل ظهر أمس، شاباً على مدخل النبي صالح، واعتدى على فتاة وعدة شبان.

كما هدد ضابط في مخابرات الاحتلال بتدمير محتويات محل تجاري يعود لعائلة المواطن سامر البرغوثي الذي تعرض للاعتقال هو ونجله الأسير السابق باسل عدة مرات، في حال لم يسلم نجله بلال نفسه.

يذكر، أن ثلاثة شهداء ارتقوا في بيت ريما نهاية شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي وبداية شهر كانون أول/ ديسمبر، وهم الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن الريماوي، وضياء محمد الريماوي.

#الاحتلال #رام الله #بيت ريما

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