قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من بلدة بيت امر

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة شبان من بلدة بيت امر شمال الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين بينهم 6 اسرى محررين وجريح وهم: كريم ابراهيم حمدي أبو مارية (25 عاما)، وحمدي محمد حمدي أبو مارية (24 عاما)، وشقيقه عبد الله (22 عاما)، ومحمد وحيد حمدي أبو مارية (21 عاما)، والجريح محسن محمد محسن زعاقيق (23 عاما)، ومحمد سليم شعبان الهندي (22 عاما)، ومحمد وهيب عبد الجواد اخليل ( 16عاما).

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في البلدة.