بن غفير يعقد اجتماعًا اليوم للتعامل مع الإفراج عن الأسير ماهر يونس

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يعقد ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ومفتش الشرطة التابع لسلطته كوبي شبتاي، والمستشار القضائي للشرطة، اجتماعًا تمهيدًا للتعامل مع إطلاق سراح الأسير ماهر يونس بعد أن قضى 40 عامًا في سجون الاحتلال.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن بن غفير سيطالب باستخدام القوة في حال أقيمت الاحتفالات بهذه المناسبة، كما يتوقع أن يطالب بإزالة أي لافتات تدعم "الإرهاب" ومنع نصب خيام ستقام فيها الاحتفالات.

وأوعز بن غفير، للشرطة الإسرائيلية أمس، باعتقال متظاهرين يرفعون لافتات وعليها مضامين تحريضية وكل من يقوم بسد الطرق أمام حركة السير. وفق ما جاء في الهيئة.