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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 10 يناير 2023 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات شنت حملة واسعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، طالت الشبان: كريم إبراهيم أبو ماريا، محمد سليم الهندي، محسن محمد عوض، محمد وهيب اخليل، عبدالله حمدي أبو ماريا، محمد وحيد أبو ماريا، وحمدي محمد أبو ماريا.

وفي رام الله، اعتقل الشاب مقيم البرغوثي من بلدة بيت ريما خلال عملية دهم واسعة في البلدة.

فيما اعتقل يزن ترابي من صرة غرب نابلس، واعتقل شرف أبو بكر، وفراس حرزالله من يعبد في جنين.

وبالقدس المحتلة، اعتقل دجانة، ومحمد محمود عطون، ومحمد وائل جادالله، وياسر إياد جادالله، ومحمد الأطرش.

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