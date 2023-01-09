  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: غائم وبارد

الثلاثاء 10 يناير 2023 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: غائم وبارد



رام الله/سما/

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" للرئيس عباس: الكرة في ملعبك

أسعار صرف العملات

هل تنتقم “طالبان” وتستهدف الأمير هاري شخصيا بعد اعترافه بقتل 25 أفغانياً ووصفهم بالشطرنج؟

إيهود باراك يهاجم بن غفير ونتنياهو..

وزير إسرائيلي يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية..

شبتاي يتوعد بمنع الاحتفالات بتحرر الأسرى.. وبن غفير يصدر تعليمات جديدة

حماس ترد على ما نشرته هآرتس حول تقييد تركيا لتحركات قادتها

الأخبار الرئيسية

Screenshot_11

خطة إسرائيلية لـ"كسر" مراكز القوة للأسرى في سجون الاحتلال

Screenshot_10

الصحة بغزة توضح آلية التأمين الصحي الجديدة

photo_2023-01-09_17-29-05 (2)

تواصل "الردح" بين حكومة نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية

20230109063906

شبتاي يتوعد بمنع الاحتفالات بتحرر الأسرى.. وبن غفير يصدر تعليمات جديدة

"إسرائيل" للرئيس عباس: الكرة في ملعبك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم