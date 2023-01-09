إيهود باراك يهاجم بن غفير ونتنياهو..

القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، متوعدا بمظاهرات أوسع.

وقال إيهود باراك: "بن غفير يتوعد أن الشرطة ستواجه التظاهرات ونتنياهو يدعمه، وكلاهما سيجلسان ليندمان على ذلك".

وأضاف باراك" "هذا يكشف هذه الحكومة على حقيقتها..مرتشون..ضعفاء، واستغلالي يستخدم العنصرية..يبتزه ( بن غفير يبتز نتنياهو)..المواجهة فرضت علينا وسوف يتجرعون ذلك بشكل كبير".

ومساء يوم السبت الماضي، نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج على خطط الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي يرى المعارضون أنها تهدد الديمقراطية والحريات.